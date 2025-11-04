Брандл: Лоран Мекис — нужный человек в нужное время для Формулы-1

Эксперт Sky Sports и бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл высоко оценил работу Лорана Мекиса на посту главы «Ред Булл».

«Он производит большое впечатление, действует очень зрело. Эго абсолютно отсутствует. Мы видим новый тип руководителей команд в наши дни — с инженерным образованием.

С таким бэкграундом проще объединять огромное количество узкоспециализированных специалистов. У него есть поддержка в политических вопросах от Хельмута Марко, но именно он — нужный человек в нужное время для Формулы-1», — заявил Брандл в подкасте Sky Sports F1.

Брандл также отметил, что выбор гонщиков на сезон-2026, вероятно, будет более коллегиальным решением среди руководства «Ред Булл», чем в прошлом.

Напомним, Мекис возглавил «Ред Булл» в июле 2025 года, сменив Кристиана Хорнера. За восемь этапов под его руководством команда набрала 174 очка, превзойдя результат предыдущих 12 этапов (172 очка). Тренд на назначение руководителей с инженерным образованием также прослеживается в «Хаасе», «Кик-Заубере» и «Рейсинг Буллз».