Хэмилтон — о критике в свой адрес: я не виню людей за непонимание

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон отреагировал на критику в адрес своих выступлений за «Феррари» в дебютном сезоне. Британец занимает шестую позицию в чемпионате, уступая 64 очка напарнику Шарлю Леклеру после 20 этапов.

— Любой, кто хоть что-то знает о том, как работает Формула-1, знает, что это требует времени…

—… И это не так уж много людей. Только когда ты находишься в команде, ты можешь по-настоящему понять, как это работает и как работает Формула-1. Ты не можешь представить, как на самом деле работает машина. Я так долго был в Формуле-1, но, когда я пришёл в эту команду, всё снова стало по-другому. Поэтому я не виню людей за непонимание. Всё, что я могу сделать, — это продолжать фокусироваться на том, что я могу контролировать. Как я готовлюсь и работаю с командой. Как я проявляю себя каждый день и остаюсь позитивным, — заявил Хэмилтон в интервью Ferrari Magazine.

Напомним, Льюис Хэмилтон перешёл в «Феррари» в сезоне-2025 и сейчас занимает шестую позицию в личном зачёте. Его единственный выход на подиум в этом году произошёл после победы в спринте в Шанхае.