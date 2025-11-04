Херта — о дебюте в Ф-2: было бы глупо думать, что я выиграю первую же гонку

Американский гонщик Колтон Херта, тест-пилот команды «Кадиллак», заявил, что не ожидает мгновенных успехов в Формуле-2, куда перейдёт в 2026 году. Несмотря на опыт в IndyCar, 25-летний пилот готов к сложному периоду адаптации.

«Главное для меня — быть конкурентоспособным, когда я нахожусь в болиде. Но было бы глупо сидеть здесь и думать, что я сразу буду в темпе, что выиграю первую же гонку.

Я могу быть старше, но с точки зрения скорости эти парни так же быстры. Я определённо понимаю, что задача будет непростой, но я с нетерпением жду этого», — приводит слова Херты официальный сайт Формулы-2.

Американец уже начал подготовку, протестировав прошлое поколение болида Ф-2 на мокрой трассе в Монце. Он также консультировался с гонщиками, которые прошли через Ф-2 и теперь выступают в IndyCar.

Напомним, компания «Кадиллак» выбрала ветеранов Серхио Переса и Валттери Боттаса в качестве основных гонщиков на следующий год, но сохраняет интерес к развитию американских талантов. Поэтому команда привлекла Колтона Херту, который с 2020 года представляет связанную с проектом команду «Андретти» в IndyCar и занимает седьмое место в текущем сезоне.

Для получения суперлицензии, необходимой для выступлений в Формуле-1, Херте необходимо финишировать в топ-8 чемпионата Формулы-2, но, скорее всего, ему потребуется более высокий результат, чтобы претендовать на место в «Кадиллаке».