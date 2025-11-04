Скидки
Экклстоун: «Макларен» отдаёт предпочтение Норрису во второй половине сезона

Комментарии

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун заявил, что «Макларен» намеренно сдерживает Оскара Пиастри в чемпионской гонке против его напарника Ландо Норриса.

«Макларен» отдаёт предпочтение Норрису во второй половине сезона. В начале года Пиастри был явно быстрее, но сейчас его постоянно сдерживают разными методами.

Норрис обладает большей звёздностью и медийностью. У него больше присутствия в кадре и внимания публики. Поэтому для «Макларена» это, вероятно, выгоднее», — сказал 95-летний функционер в интервью изданию Sport.de.

Напомним, после 20 этапов Норрис лидирует в чемпионате с 357 очками, опережая Пиастри всего на одно очко.

