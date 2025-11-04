«Ферстаппен — настоящий гонщик». Экклстоун считает, что Макс выиграет чемпионский титул

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что Макс Ферстаппен сможет отыграть отставание в 36 очков и выиграть чемпионский титул в сезоне-2025.

«Я верю, что Макс победит и снова этого добьётся! У него есть нечто особенное, исключительное. Следующая гонка в Бразилии, где погода переменчива, возможен дождь. Ферстаппен отлично справится с такими условиями.

Пилоты «Макларена» хороши, их машина великолепна. Но Ферстаппен — особенный, лучший гонщик, не политик, а настоящий гонщик», — цитирует Экклстоуна издание Sport.de.

Напомним, после Гран-при Мексики Ландо Норрис вышел на первое место в чемпионате с 357 очками, опережая Оскара Пиастри на одно очко. Ферстаппен занимает третью позицию с отставанием в 36 очков. В преддверии Гран-при Сан-Паулу чемпионская борьба остаётся крайне напряжённой.