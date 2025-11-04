Скидки
«Не хочу быть тем, кто меняет исход борьбы». Байрон извинился перед Хэмлином за аварию

«Не хочу быть тем, кто меняет исход борьбы». Байрон извинился перед Хэмлином за аварию
Пилот Hendrick Motorsports Уильям Байрон принёс извинения пилоту Joe Gibbs Racing Денни Хэмлину после того, как его авария за три круга до финиша лишила второго чемпионского титула в NASCAR Cup Series.

«Это просто неправильно. Он обыграл нас, мы шли вторыми, и вот за четыре круга до конца я бьюсь о стену и вызываю жёлтый флаг. Это отстой. Не хочу быть тем парнем, который меняет исход борьбы, даже если я сам в четвёрке претендентов», — передаёт слова Байрона Motorsport.

Байрон, который третий год подряд попадает в четвёрку финалистов, завершил гонку на 33-м месте и занял четвёртую позицию в итоговом зачёте чемпионата.

