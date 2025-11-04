Скидки
Экклстоун: «Феррари» нужен диктатор наверху, чтобы добиться успеха

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун раскритиковал систему управления в «Феррари», заявив о необходимости жёсткого лидера.

«Проблема в том, что «Феррари» нужен диктатор наверху, чтобы добиться успеха. Там говорят не по-итальянски, а на «феррарийском». Каждый в Италии вмешивается и указывает, что правильно, а что нет», — заявил Экклстоун в интервью порталу Sport.de.

Экс-руководитель Ф-1 считает, что нынешний руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр не соответствует этому требованию. Он заявляет, что француз «слишком слаб» и «не является диктатором».

По мнению Экклстоуна, именно отсутствие жёсткого вертикального управления мешает итальянской команде бороться за чемпионский титул.

