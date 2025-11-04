Экклстоун: Хэмилтон в «Феррари» превратился в «маркетинговый проект»

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун заявил, что Льюис Хэмилтон не оправдал ожиданий после перехода в «Феррари».

«Всё ускользает от него там. Он хотел стать чемпионом с «Феррари» и теперь удивлён, что у него не получается. Думаю, в будущем он больше будет заниматься модой», — прокомментировал Экклстон выступления семикратного чемпиона мира в интервью изданию Sport.de.

По мнению экс-руководителя Ф-1, сотрудничество Хэмилтона с итальянской командой свелось к «финансовому маркетинговому проекту». Экклстоун также признал, что Хэмилтон был «одним из лучших гонщиков последних 10 лет», но подчеркнул, что «он не был лучшим».

Напомним, Хэмилтон занимает шестое место в чемпионате 2025 года, набрав 146 очков и уступая 64 очка своему напарнику Шарлю Леклеру.