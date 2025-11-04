Чемпионка F1 Academy Эбби Пуллинг ведёт переговоры о месте в Формуле-E

Чемпионка F1 Academy 2024 года Эбби Пуллинг заявила о своём желании стать полноправным пилотом Формулы-E в будущем. Британская гонщица раскрыла, что уже ведёт переговоры с командой Nissan, за которую выступает в качестве тест-пилота.

«Формула-E очень привлекательна для меня, и я хотела бы однажды стать пилотом этого чемпионата. Это мировой чемпионат, вершина спорта. С Nissan мы пока не обсуждали столь отдалённые перспективы, но мы работаем вместе, чтобы я могла набраться опыта и открыть для себя такую возможность.

Работа за кулисами в команде очень ценна для меня. Такие тесты помогают выстраивать отношения для будущего сотрудничества. Это масштабная операция, и я многому научилась, работая с ними», — сказала Пуллинг в интервью Формуле-Е.

22-летняя гонщица подписала многолетний контракт с Nissan после того, как показала лучшее время на женских тестах Формулы-E в Хараме перед началом сезона-2024/2025. Сейчас она совмещает роль симуляторного и тестового пилота.

Напомним, F1 Academy — женская гоночная серия, созданная для подготовки пилотов к высшим формулам.