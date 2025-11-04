Прогноз погоды на Гран-при Бразилии: во время спринта и квалификации вероятны ливни

Очередной уикенд Формулы-1 на трассе Интерлагос может повторить погодный хаос прошлого года, когда квалификацию пришлось переносить на воскресенье из-за ливней. Согласно прогнозу ФИА, в субботу высока вероятность грозовых ливней, которые могут серьёзно повлиять на спринт и квалификацию. Данные приводит RacingNews.

Основные погодные риски согласно данным ФИА:

Пятница — 40% вероятность дождя во второй половине дня.

— 40% вероятность дождя во второй половине дня. Суббота — высокая вероятность ливней (до 75 км/ч порывы ветра).

— высокая вероятность ливней (до 75 км/ч порывы ветра). Воскресенье — всего 20% вероятность лёгкого дождя во время гонки.

Температурный контраст также станет вызовом для команд: с +28°C в пятницу до +18°C в воскресенье. Особое внимание будет уделено настройкам машин в условиях резкой смены погоды.

Напомним, в 2024 году мокрая квалификация в Интерлагосе привела к нескольким авариям, а гонка также прошла в сложных условиях. Текущий прогноз предполагает наличие аналогичных проблем, особенно в субботу.

Это предпоследний уикенд со спринтом в сезоне 2025 года, и погодный фактор может серьёзно повлиять на борьбу в чемпионате, где Ландо Норрис опережает Оскара Пиастри на одно очко.