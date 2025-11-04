Брандл предупредил «Ред Булл» о рисках с молодыми пилотами в сезоне-2026

Экс-пилот Формулы-1 Мартин Брандл предупредил команду «Ред Булл» о потенциальных рисках преждевременного продвижения молодых гонщиков в основной состав на фоне грядущих масштабных изменений регламента.

«Проблема в том, что в следующем году нас ждут самые значительные изменения в истории Ф-1 — и в силовых установках, и в шасси. В такой ситуации вам нужен опыт, нужны знания.

Исак Хаджар, несмотря на удачный дебютный сезон, нуждается в ещё одном году подготовки. Лиам Лоусон демонстрирует потенциал и прогресс, а Юки Цунода исчерпал свои шансы, особенно с уходом «Хонды». Арвид Линдблад выглядит очень хорошо, но нуждается в дополнительном опыте. Это авантюра», — приводит слова Брандла Sky Sports F1.

Брандл напомнил, что в «Ред Булл» традиционно руководствуются принципом «если гонщик достаточно талантлив, он справится», ссылаясь на примеры Ферстаппена и Феттеля. Однако в условиях революционных изменений 2026 года эта стратегия может оказаться рискованной.

На сегодняшний день основным кандидатом на место напарника Ферстаппена считается Исак Хаджар, но финальное решение ещё не принято.