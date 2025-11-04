Палмер: Ферстаппен может отыграть 15 очков в Лас-Вегасе и создать давление на «Макларен»

Экс-пилот Формулы-1 Джолион Палмер считает, что Макс Ферстаппен сможет сократить 36-очковое отставание от Ландо Норриса в предстоящих гонках. Особые надежды возлагаются на Гран-при Лас-Вегаса, где «Макларен» может столкнуться с проблемами.

«Если Макс выиграет в Бразилии, отставание сократится до менее чем 30 очков. Но главная возможность — Гран-при Лас-Вегаса, где «Макларен» могут оказаться лишь шестыми-седьмыми. Это шанс отыграть 15 очков. Если ему удастся сократить разрыв перед Абу-Даби, он создаст давление на «Макларен» — мы не раз видели, как команды с двумя претендентами сами себе мешают разговорами о «честности», — заявил Палмер в подкасте F1 Nation Podcast.

Напомним, перед этапом в Бразилии Норрис лидирует с 357 очками, опережая Оскара Пиастри на одно очко. Ферстаппен занимает третье место с 321 очком.