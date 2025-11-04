Боттас: в следующем году Хэмилтон будет чувствовать себя намного увереннее

Экс-напарник Льюиса Хэмилтона по «Мерседесу» Валттери Боттас выразил уверенность, что британский гонщик сможет вернуть свою лучшую форму во втором сезоне с «Феррари».

«Для него это были большие перемены. Он провёл так много времени в одной команде, где знал всех до единого человека. Когда переходишь в команду с совершенно другим менталитетом, новыми людьми, другой машиной и силовой установкой — это непросто.

Второй год с командой всегда намного легче. Ты уже завершил базовую подготовку за 12 месяцев и просто продолжаешь с того места, где остановился после последней гонки предыдущего сезона.

Время покажет. Уверен, в следующем году он будет чувствовать себя намного увереннее», — приводит слова Боттаса RacingNews365.

Напомним, Хэмилтон занимает шестое место в чемпионате 2025 года, набрав 146 очков и уступая 64 очка своему напарнику Шарлю Леклеру.