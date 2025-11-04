«Астон Мартин» и Valvoline запустили глобальную программу по подготовке механиков для Ф-1

Команда «Астон Мартин» совместно с техническим партнёром Valvoline (производитель моторных масел) запустила масштабную программу поддержки будущих механиков Формулы-1. Проект с бюджетом $ 1 млн рассчитан на пять лет и нацелен охватить около 10 000 студентов по всему миру. Об этом сообщает Motorsport.

Презентация программы состоялась на неделе Гран-при Мексики, где члены команды провели мастер-класс для студентов местного электротехнического колледжа. Восемь лучших учащихся получили стипендии и возможность посетить гоночный гараж «Астон Мартин».

«Люди не становятся моложе, а наш график включает 24 гонки. Мы должны привлекать молодые таланты, и эта программа позволяет находить их на раннем этапе», — объяснил спортивный директор команды Энди Стивенсон.

Программа стала ответом на ключевые вызовы индустрии: нехватку, по прогнозам, 4,3 млн технических специалистов к 2030 году в мировой автомобильной промышленности, высокую текучесть механиков из-за напряжённого гоночного графика и ограничения бюджета Формулы-1, которые требуют подготовки кадров ещё на моменте их обучения в университете.