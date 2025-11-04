Кирквуд продлил контракт с Andretti Global на несколько лет

Пилот Кайл Кирквуд подписал многолетнее соглашение о продлении контракта с командой Andretti Global в чемпионате IndyCar. Об этом сообщает Motorsport.

Американский гонщик выступает за Andretti с 2023 года и за три сезона одержал пять побед, взял три поула и шесть раз поднимался на подиум. В 2025 году он впервые стал претендентом на титул, заняв в итоге четвёртое место в чемпионате с тремя победами.

«Кайл олицетворяет всё, к чему мы стремимся в Andretti Global. Его путь к успеху сделал его ключевой частью нашего состава», — заявила президент команды Джилл Грегори.

Кирквуд выразил благодарность команде за доверие: «Мы доказали, что являемся настоящими претендентами на чемпионство. Уверен, что команда обладает всем необходимым для будущих побед».

В 2026 году напарниками Кирквуда по команде станут двукратный чемпион IndyCar Уилл Пауэр и победитель «Индианаполиса 500» 2022 года Маркус Эрикссон.