Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Кирквуд продлил контракт с Andretti Global на несколько лет

Кирквуд продлил контракт с Andretti Global на несколько лет
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот Кайл Кирквуд подписал многолетнее соглашение о продлении контракта с командой Andretti Global в чемпионате IndyCar. Об этом сообщает Motorsport.

Американский гонщик выступает за Andretti с 2023 года и за три сезона одержал пять побед, взял три поула и шесть раз поднимался на подиум. В 2025 году он впервые стал претендентом на титул, заняв в итоге четвёртое место в чемпионате с тремя победами.

«Кайл олицетворяет всё, к чему мы стремимся в Andretti Global. Его путь к успеху сделал его ключевой частью нашего состава», — заявила президент команды Джилл Грегори.

Кирквуд выразил благодарность команде за доверие: «Мы доказали, что являемся настоящими претендентами на чемпионство. Уверен, что команда обладает всем необходимым для будущих побед».

В 2026 году напарниками Кирквуда по команде станут двукратный чемпион IndyCar Уилл Пауэр и победитель «Индианаполиса 500» 2022 года Маркус Эрикссон.

Материалы по теме
Хельмут Марко предупредил Мика Шумахера в случае перехода в IndyCar
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android