Организаторы Гран-при Лас-Вегаса пообещали «снова произвести фурор» в 2025 году

Организаторы Гран-при Лас-Вегаса анонсировали масштабную программу мероприятий в 2025 году после более сдержанного проведения гонки в 2024-м. Президент и CEO этапа Эмили Прейзер подтвердила, что зрителей ждёт зрелищная шоу-программа.

«Мы снова готовимся произвести фурор. В этом году мы пересмотрели билетную политику и уверенно движемся к их полной продаже. Особое внимание уделили доступности билетов для местных жителей.

С более ранним временем старта и участием F1 Academy неделя станет ещё насыщеннее. Мероприятия будут идти круглосуточно — от утренних событий до послегоночных вечеринок», — передаёт слова Прейзер издание Racer.

В понедельник и воскресенье пройдут матчи «Лас Вегас Рэйдерс» (НФЛ), во вторник — игра «Вегас Голден Найтс» (НХЛ), в среду запланирован благотворительный гольф-турнир The Grid в Wynn, а в четверг стартуют официальные мероприятия Формулы-1. Пятница будет посвящена гала-вечеру Американского фонда исследования СПИДа с участием знаменитостей в паддоке, а в субботу зрителей ждёт масштабное шоу и концерт после гонки. В течение всей недели будут доступны специальные показы «Волшебника страны Оз» в «Сфере».