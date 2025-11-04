Американская компания SSC представила 2243-сильный гиперкар

Американская компания SSC North America представила трековый вариант гиперкара Tuatara — SSC Tuatara Aggressor, который отличается более высокой прижимной силой и лучшим сцеплением в поворотах.

SSC Tuatara Aggressor Фото: SSC North America

По словам создателей, при работе над Tuatara Aggressor был оптимизирован каждый элемент автомобиля, что позволило также снизить вес и улучшить охлаждение. Изменения направлены на то, чтобы сделать автомобиль отзывчивее на гоночной трассе.

SSC Tuatara Aggressor Фото: SSC North America

В движение автомобиль приводится тем же 5,9-литровым твин-турбо двигателем V8. При этом если на SSC Tuatara его мощность достигает 1300 кВт (1768 л. с.), то на Tuatara Aggressor силовая установка развивает 1650 кВт (2243 л. с.).

Интерьер SSC Tuatara Aggressor Фото: SSC North America

В общей сложности будет выпущено 10 экземпляров SSC Tuatara Aggressor, а первый из них получит гонщица, однако её имя не называется.