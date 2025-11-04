Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Американская компания SSC представила 2243-сильный гиперкар

Американская компания SSC представила 2243-сильный гиперкар
SSC Tuatara Aggressor
Аудио-версия:
Комментарии

Американская компания SSC North America представила трековый вариант гиперкара Tuatara — SSC Tuatara Aggressor, который отличается более высокой прижимной силой и лучшим сцеплением в поворотах.

SSC Tuatara Aggressor

SSC Tuatara Aggressor

Фото: SSC North America

По словам создателей, при работе над Tuatara Aggressor был оптимизирован каждый элемент автомобиля, что позволило также снизить вес и улучшить охлаждение. Изменения направлены на то, чтобы сделать автомобиль отзывчивее на гоночной трассе.

SSC Tuatara Aggressor

SSC Tuatara Aggressor

Фото: SSC North America

В движение автомобиль приводится тем же 5,9-литровым твин-турбо двигателем V8. При этом если на SSC Tuatara его мощность достигает 1300 кВт (1768 л. с.), то на Tuatara Aggressor силовая установка развивает 1650 кВт (2243 л. с.).

Интерьер SSC Tuatara Aggressor

Интерьер SSC Tuatara Aggressor

Фото: SSC North America

В общей сложности будет выпущено 10 экземпляров SSC Tuatara Aggressor, а первый из них получит гонщица, однако её имя не называется.

Материалы по теме
Видео
Китайский электрогиперкар стал самым быстрым дорожным автомобилем в мире
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android