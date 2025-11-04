«Все по-настоящему замотивированы». Комацу поделился ожиданиями перед Гран-при Сан-Паулу

Руководитель команды «Хаас» Аяо Комацу отметил высокую мотивацию коллектива после успешного выступления в Мексике.

«Мы действительно с нетерпением ждём приезда в Сан-Паулу после очень, очень хорошей гонки в Мексике — все по-настоящему замотивированы. Чемпионат настолько плотный, что от шестой до девятой позиции практически ничего не остаётся. У нас осталось четыре этапа, но мы по-настоящему сосредоточены на каждом из них. Очевидно, что Бразилия — это спринт, поэтому здесь много возможностей.

Трасса потрясающая, это такая гоночная трасса, которая является технической и представляет собой огромный вызов не только для пилотов, но и для болидов. Учитывая, что в прошлом сезоне Олли сел за руль всего за пять часов до старта, мы знаем, что он будет хорош, а затем, когда Эстебан завоевал подиум — против нас — в 2024 году, мы уверены, что он также очень хорош на этой трассе.

Самым важным для нас в этот уикенд будут погодные условия. Никогда не знаешь, что тебя ждёт в Сан-Паулу. Очевидно, что мы очень хотим исправить ситуацию, с которой столкнулись в прошлом году, быть на высоте и добиться успеха. Я действительно верю, что у нас есть машины и гонщики, способные выступить здесь», — приводит слова Комацу пресс-служба команды.

Для «Хааса» бразильский этап имеет особое значение — именно здесь в 2022 году Кевин Магнуссен заработал первый поул в истории команды.