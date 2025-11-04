Скидки
«Хонда» рискует потерять льготы для аутсайдеров в MotoGP после прогресса в сезоне-2025

Аудио-версия:
Комментарии

Японская мотоциклетная компания «Хонда» находится в шаге от потери специальных льгот, предусмотренных регламентом MotoGP для отстающих производителей. После прогресса во второй половине сезона-2025 бренду осталось набрать всего 19 очков в двух финальных этапах, чтобы лишиться статуса группы D с максимальными привилегиями. Об этом сообщает Motorsport.

Согласно действующей системе, введённой в 2023 году для выравнивания возможностей разработки, концерны распределяются по группам в зависимости от процента набранных очков в Кубке конструкторов. «Хонда» с текущим показателем 36,9% находится ровно на границе перехода в группу C, где действуют более строгие ограничения по тестированию и разработке.

Прогресс команды стал особенно заметен после августовского этапа на «Ред Булл Ринг» — с тех пор команда стабильно набирает более 19 очков за гонку и даже поднималась на подиум в Мотэги и Сепанге. В то же время «Ямаха», второй представитель группы D, сохранит свой статус, имея лишь 29,8% очков.

Финал сезона в Португалии и Валенсии определит, сможет ли «Хонда» сохранить преимущества, которые помогали ей вести разработки в сложный период. Обновление льготных статусов произойдёт по итогам последней гонки года.

Комментарии
