Херберт: было бы безумием считать, что Ферстаппен не участвует в борьбе за титул

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джонни Херберт высказался о борьбе за титул между пилотами «Макларена» Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом и гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Было бы полным безумием считать, что Ферстаппен не участвует в борьбе за титул. Уверен, что Норрис, Пиастри и «Макларен» в целом не допустят такой ошибки.

Всегда существует вероятность, что он победит, и происходящее после летнего перерыва это доказывает. Казалось, что он выбыл из борьбы, но «Ред Булл» и Ферстаппен всегда удивляют, когда ты меньше всего этого ожидаешь. Макс всегда способен выжать из машины максимум», — приводит слова Джонни Херберта FormulaPassion.