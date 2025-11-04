Скидки
Норрис: что хорошо для тебя, хорошо для команды, а что хорошо для команды, хорошо для тебя

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о подходе к выступлениям в Формуле-1.

«Каждый год ты понимаешь всё больше и больше, узнаёшь новое. Ты всегда будешь адаптировать свой подход, основываясь на полученном опыте.

Но в конечном итоге всё довольно просто. Каждый уикенд ты стараешься набрать как можно больше очков. Что хорошо для тебя, обычно хорошо и для команды, а что хорошо для команды, хорошо и для тебя – такой подход делает всё проще», — приводит слова Ландо Норриса Motorsport.

Благодаря победе в Мексике Норрис вышел на первое место в общем зачёте пилотов. Сейчас в его активе 357 очков. У его напарника Оскара Пиастри, занимающего вторую позицию, 356 баллов.

Комментарии
