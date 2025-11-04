«Кровь ударила в голову». Хилл — о проблемах Пиастри

Чемпион Формулы-1 1996 года британец Деймон Хилл высказался о сложностях Оскара Пиастри в борьбе за титул в сезоне-2025.

«Он сказал, что, похоже, он сильно атаковал. Но это не в его духе. До этого он всё держал под контролем. В интервью он очень открыт, но в то же время говорит не слишком много, а звучащие вопросы не вызывают у него раздражения.

У него недавно спросили, не думает ли он, что начинает проигрывать в борьбе за титул. Представьте себе, как это, когда тебя о таком спрашивают. Но, кажется, он очень хорошо справляется с этим давлением. Но что-то произошло. Похоже, он понял, что может стать чемпионом мира. От этого кровь ударила в голову и он переволновался», — приводит слова Хилла RacingNews365.