Вольф ответил, способен ли Антонелли стать чемпионом

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался об итальянском новичке команды Андреа Кими Антонелли.

«У Андреа Кими долгосрочное будущее. Думаю, в рамках нынешнего поколения болидов очень сложно дебютировать в Формуле-1. Особенно если у тебя нет опыта управления ими. А затем ещё и бороться с пилотами, которые знакомы с этими машинами, которые задействуют граунд-эффект.

В следующем году всё изменится. Теперь Кими знает все трассы, знает, как справляться с давлением со стороны прессы и как работать с командой. В следующем году мы увидим настоящего Кими. Способен ли он стать чемпионом? Естественно, да», — приводит слова Вольфа официальный сайт Формулы-1.