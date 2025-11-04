Расписание трансляций Гран-при Бразилии — 2025

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

С 7 по 9 октября в Сан-Паулу (Бразилия) состоится 21-й этап сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Бразилии.

Все заезды гоночного уикенда будут доступны на телеканале Sky Sports. Также эфир можно будет посмотреть в сервисе F1 TV. На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии этап в Сингапуре покажет телеканал Setanta Sports. Официальной трансляции в Российской Федерации не запланировано. «Чемпионат» проведёт текстовый репортаж.

Формула-1 Бразилия — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 7 ноября

17:30. Первая тренировка Гран-при Бразилии.

21:30. Спринт-квалификация Гран-при Бразилии.

Суббота, 8 ноября

17:00. Спринт Гран-при Бразилии.

21:00. Квалификация Гран-при Бразилии.

Воскресенье, 9 ноября

20:00. Гонка Гран-при Бразилии.