Эксперт: Ферстаппену нужен напарник, который будет достаточно близок по темпу

Нидерландский комментатор Формулы-1 Нельсон Валкенбюрг высказался об уровне потенциального напарника четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена по команде «Ред Булл».

«Любопытно, но Макс, который всегда концентрируется на себе, потому что только так он добивается наилучших результатов, на самом деле нуждается в поддержке. Я знаю, что он хотел напарника, который был бы ближе к нему по темпу, но не настолько, чтобы при этом он оказался впереди.

Ему нужен тот, кто будет достаточно близко, чтобы в случае чего применить командную тактику. Это может понадобиться в последних четырёх гонках. Цунода пока не соответствует этому уровню», — приводит слова Валкенбюрга GPBlog.