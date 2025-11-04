Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эксперт: Ферстаппену нужен напарник, который будет достаточно близок по темпу

Эксперт: Ферстаппену нужен напарник, который будет достаточно близок по темпу
Комментарии

Нидерландский комментатор Формулы-1 Нельсон Валкенбюрг высказался об уровне потенциального напарника четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена по команде «Ред Булл».

«Любопытно, но Макс, который всегда концентрируется на себе, потому что только так он добивается наилучших результатов, на самом деле нуждается в поддержке. Я знаю, что он хотел напарника, который был бы ближе к нему по темпу, но не настолько, чтобы при этом он оказался впереди.

Ему нужен тот, кто будет достаточно близко, чтобы в случае чего применить командную тактику. Это может понадобиться в последних четырёх гонках. Цунода пока не соответствует этому уровню», — приводит слова Валкенбюрга GPBlog.

Материалы по теме
Так почему же не наказали Ферстаппена? Большой разбор решений судей на Гран-при Мексики
Так почему же не наказали Ферстаппена? Большой разбор решений судей на Гран-при Мексики
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android