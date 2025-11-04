Рованперя оценил свои результаты на тестах машины Формулы-2

Двукратный чемпион мира по ралли финский гонщик Калле Рованперя высказался о тестах машины Формулы-2.

«До этого у меня не было должных тестов, так что оба дня прошли хорошо. Мне удалось понять, где я нахожусь в рамках старта этого проекта. С точки зрения темпа всё вышло неплохо, даже лучше, чем я ожидал. Конечно, ещё над многим нужно работать, но для ситуации, в которой всё начинается с нуля, темп вышел очень неплохим.

Мне многому нужно научиться, в том числе и физически. Два полных дня за рулем болида ощущаются тяжело после опыта в ралли. Так что впереди ещё много работы. Тренировки шеи? Конечно, в ралли это не главное. Не думаю, что где-то её нужно тренировать так же серьёзно, как в открытых колёсах. Когда ты постоянно ощущаешь перегрузки в поворотах, голова кажется очень тяжёлой», — приводит слова Рованперя DirtFish.