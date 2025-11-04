Расселл: верю, что в «Мерседесе» у меня наибольший шанс завоевать титул чемпиона мира

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о продлении контракта с командой.

«Я продолжал верить в Тото Вольфа на протяжении всех тех слухов об интересе к Ферстаппену, которые в основном исходили от вас, от прессы. Это была интересная история, которая позволила появиться огромному количеству любопытных новостей. Но реальность сильно отличалась от слухов, так всё устроено.

Сейчас я очень рад тому, что продолжу выступать за «Мерседес». Не только из-за денег, или из-за свободы, или из-за чего-то ещё. Я верю, что здесь у меня наибольший шанс завоевать титул чемпиона мира», — приводит слова Джорджа Расселла RacingNews365.