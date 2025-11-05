Скидки
«Я знаю». Ральф Шумахер ответил, отдают ли в «Макларене» предпочтение Норрису или Пиастри

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер прокомментировал слухи, согласно которым руководитель «Макларена» Зак Браун отдаёт предпочтение Ландо Норрису над Оскаром Пиастри.

«Всё это ерунда. Могу сказать одно, я знаю это из надёжного источника: Зак Браун не отдаёт предпочтения никому, кроме самого быстрого пилота. Ему совершенно всё равно. Главное, чтобы в команде был чемпион мира. Кем бы он ни был, но Зак Браун бизнесмен. При всей своей приветливости он жёсткий как сталь. Ему всё равно, кто из них двоих добьётся успеха», — приводит слова Шумахера F1oversteer со ссылкой на его выступление в The Backstage Boxengasse podcast.

Главные новости дня:

