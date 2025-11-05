В Ф-1 ответили Сайнсу, раскритиковавшему трансляцию Гран-при Сингапура

Дин Лок, директор Формулы-1 по телерадиовещанию и средствам массовой информации, отреагировал на критику пилота «Уильямса» испанца Карлоса Сайнса-младшего, оставшегося недовольным трансляцией Гран-при Сингапура. Напомним, Сайнс заявил, что в показе гонки Ф-1 уделила слишком большое внимание знаменитостям и девушкам пилотов.

«Думаю, некоторые комментарии были вырваны из контекста. В той гонке мы трижды показывали кадры вне трассы, когда не было ключевых событий. Мы обязаны показывать всю атмосферу ивента – то, что происходит на трассе и за её пределами. Это включает съёмку стартовой решётки, болельщиков и подиума. Если бы мы показывали только крупные планы машин на трассе, вы бы даже не поняли, на какой трассе мы находимся», — приводит слова Лока издание Autosport.