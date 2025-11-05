Джолион Палмер ответил, кто станет победителем Гран-при Бразилии

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер поделился прогнозом на предстоящий Гран-при Бразилии. Эксперт заявил, что считает гонщика «Макларена» Ландо Норриса главным претендентом на победу. Джолион отметил, что в случае успеха Ландо может стать главным фаворитом чемпионата.

«Пусть будет так… Победителем спринта станет Норрис, и он же выиграет гонку. Думаю, именно в этот уикенд он начнёт становиться главным фаворитом чемпионата. На втором месте будет Ферстаппен. А на третьем — Пиастри. И борьба между ними будет продолжаться», — сказал Палмер в F1 Nation Podcast.

Напомним, Гран-при Бразилии состоится с 7 по 9 ноября.

