Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ральф Шумахер: после Гран-при Бразилии выяснится, есть ли у Ферстаппена шанс на титул

Ральф Шумахер: после Гран-при Бразилии выяснится, есть ли у Ферстаппена шанс на титул
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик, немец Ральф Шумахер высказался о предстоящем Гран-при Бразилии, который пройдёт с 7 по 9 ноября в Сан-Паулу.

«Следующий уикенд имеет ключевое значение. Максу нужно сократить отставание, и, возможно, для этого потребуется удача.

Не сказать, что «Ред Булл» вернули былую форму в Мексике, но Ферстаппен был очень силён во втором отрезке на «софте». Как по мне, Макс способен победить в Бразилии.

На оставшихся трассах «Ред Булл будет на уровне «Макларена», если не сильнее. После Бразилии выяснится, есть ли у Ферстаппена шанс», — приводит слова Шумахера Sky Germany.

Материалы по теме
Херберт: было бы безумием считать, что Ферстаппен не участвует в борьбе за титул
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android