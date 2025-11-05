Ральф Шумахер: после Гран-при Бразилии выяснится, есть ли у Ферстаппена шанс на титул

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик, немец Ральф Шумахер высказался о предстоящем Гран-при Бразилии, который пройдёт с 7 по 9 ноября в Сан-Паулу.

«Следующий уикенд имеет ключевое значение. Максу нужно сократить отставание, и, возможно, для этого потребуется удача.

Не сказать, что «Ред Булл» вернули былую форму в Мексике, но Ферстаппен был очень силён во втором отрезке на «софте». Как по мне, Макс способен победить в Бразилии.

На оставшихся трассах «Ред Булл будет на уровне «Макларена», если не сильнее. После Бразилии выяснится, есть ли у Ферстаппена шанс», — приводит слова Шумахера Sky Germany.