Вандалы осквернили могилы Брюса Макларена и его семьи

Могилы легенды автоспорта Брюса Макларена и его семьи на кладбище Вайкумете в Окленде (Новая Зеландия) были осквернены. Как информирует Stuff.co.nz, вандалы пытались приклеить к надгробию игрушечные машины, сняли защитную плёнку, а надгробия облили золотистой краской.

Макларен погиб в 1970 году во время тестов в возрасте 32 лет. На кладбище в Окленде также похоронены его жена Патриция, умершая в 2016 году, а также родители, сестра и зять гонщика.

«Мы теряемся в словах, почему кто-то это делает», — заявили в Bruce McLaren Trust – некоммерческой организации, основанной для сохранения наследия Макларена и популяризации его достижений в автоспорте. Представитель организации Джордж Стюарт-Дальзелл отметила, что впервые повреждения были обнаружены в конце сентября, после чего их фиксировали ещё четыре раза. Она предупредила, что реставрация своими силами может лишь усугубить ущерб.

Управление кладбищем Окленда осудило действия вандалов, отметив, что на кладбище будет усилено видеонаблюдение.

