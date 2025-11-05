Расселл поделился ожиданиями от выступления Антонелли в 2026 году

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл поделился ожиданиями от выступления напарника итальянца Андреа Кими Антонелли в 2026 году.

«Кими определённо продемонстрировал задатки высокой скорости. Любому новичку, и это нормально, тяжело удерживать такую скорость. И я ожидаю, что эти великолепные демонстрации скорости будут регулярнее. Мы видели, как некоторые гонщики на решётке делали большой шаг вперёд за один год», — приводит слова Расселла издание Racingnews365.

Напомним, после 20 этапов Антонелли занимает седьмое место в личном зачёте пилотов.

Материалы по теме Вольф ответил, способен ли Антонелли стать чемпионом

В «Мерседесе» показали шлем Антонелли на дебютный сезон