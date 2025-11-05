«Астон Мартин» скроет большинство технических решений на презентации AMR26 – источник

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» планирует организовать презентацию своего болида на сезон-2026 в середине января. Об этом сообщается на странице портала Aston Martin F1 Insights в социальных сетях.

Отмечается, что мероприятие должно состояться на базе команды в Сильверстоуне (Великобритания). По сведениям источника, участие в нём могут принять высокопоставленные представители компании «Хонда», с которой британский гоночный коллектив ведёт сотрудничество.

В рамках презентации «Астон Мартин» покажет базовую версию машины AMR26 с новой ливреей, скрыв при этом большинство технических деталей. Также отмечается, что окраска машины будет менее привлекательной, поскольку приоритетом инженеров является снижение веса.

