Инсайдер: есть ощущение, что Оскар Пиастри присматривается к рынку пилотов

Инсайдер: есть ощущение, что Оскар Пиастри присматривается к рынку пилотов
Журналист и инсайдер Формулы-1 Питер Харденаке во время выступления в подкасте Backstage Boxengasse с Ральфом Шумахером высказал предположение, что пилот «Макларена» Оскар Пиастри может искать новые варианты для продолжения карьеры.

«Я, кажется, ни разу не видел Марка Уэббера [менеджера Пиастри] без телефона за те четыре-пять дней, что мы провели на трассе. Когда пытаешься взять у него комментарий, он сразу отказывается. Это продолжается уже несколько недель. У меня есть ощущение, что они с Пиастри присматриваются к рынку пилотов. Ситуация непростая», — сказал Харденаке.

«Я знаю». Ральф Шумахер ответил, отдают ли в «Макларене» предпочтение Норрису или Пиастри

Пиастри проехал по базе «Макларена» на чемпионском болиде Сенны:

