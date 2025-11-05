Инсайдер: есть ощущение, что Оскар Пиастри присматривается к рынку пилотов

Журналист и инсайдер Формулы-1 Питер Харденаке во время выступления в подкасте Backstage Boxengasse с Ральфом Шумахером высказал предположение, что пилот «Макларена» Оскар Пиастри может искать новые варианты для продолжения карьеры.

«Я, кажется, ни разу не видел Марка Уэббера [менеджера Пиастри] без телефона за те четыре-пять дней, что мы провели на трассе. Когда пытаешься взять у него комментарий, он сразу отказывается. Это продолжается уже несколько недель. У меня есть ощущение, что они с Пиастри присматриваются к рынку пилотов. Ситуация непростая», — сказал Харденаке.

