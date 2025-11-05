«Феррари» кардинально изменит подвеску в болиде 2026 года — Autoracer

«Феррари» внесёт кардинальные изменения в подвеску болида 2026 года, в настоящий момент имеющего кодовое название Project 678, сообщает издание Autoracer.

По информации ресурса, в отличие от нынешнего SF-25, где и спереди, и сзади стоят подвески pull-rod с тягами, в машине 2026 года сзади будет установлена подвеска push-rod – толкательного типа.

Отметим, что в последний раз болид с такой компоновкой «Феррари» представляла в 2011 году.

Ожидается, что испытания новой машины состоятся в январе в Испании.

Ранее бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун раскритиковал систему управления в «Феррари».

Фанат «Феррари» спилил дерево, мешающее смотреть на тесты