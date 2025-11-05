Скидки
Норрис объяснил, почему отключил часть данных на руле своего болида

Пилот «Макларена» Ландо Норрис объяснил, почему отключил часть данных, которые выводятся на руле его болида. Так, начиная с Гран-при Монако, британец перестал отслеживать разницу между временем лучшего круга и текущего.

«Кто знает, помогает ли мне это или всё портит? По мне, когда у меня этого нет, я выкладываюсь полностью несмотря ни на что, как бы ни начался круг, как бы ни прошёл поворот.

Полагаю, из-за того, что у вас нет ориентира по времени, вы стараетесь выжать максимум в каждом повороте. Иногда я слишком долго смотрел на это, что не всегда хорошо», — приводит слова Норриса издание Autosport.

