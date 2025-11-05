Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Зак Браун раскрыл, что скажет Ферстаппену, если тот станет чемпионом в этом сезоне Ф-1

Зак Браун раскрыл, что скажет Ферстаппену, если тот станет чемпионом в этом сезоне Ф-1
Аудио-версия:
Комментарии

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун признался, что будет готов поздравить пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, если тот станет чемпионом мира Формулы-1 в 2025 году.

«Пожму ему руку и скажу: «Отличная работа». Если уж мы не выиграем, то я бы предпочёл, чтобы нас обыграли, а не чтобы мы сами проиграли — это важно. Мы хорошо помним 2007 год. Сейчас у нас тоже два гонщика, которые хотят выиграть чемпионат, и мы играем в атаку, а не в оборону», — сказал Браун в подкасте Beyond The Grid.

В 2007 году в составе «Макларена» выступали Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо. Перед финальным этапом в Бразилии Хэмилтон лидировал в общем зачёте, Алонсо отставал всего на несколько очков, а Кими Райкконен из «Феррари» шёл третьим. В решающей гонке Хэмилтон столкнулся с техническими проблемами и финишировал лишь седьмым, Алонсо — третьим, а Райкконен выиграл гонку и стал чемпионом с перевесом в одно очко.

Материалы по теме
Инсайдер: есть ощущение, что Оскар Пиастри присматривается к рынку пилотов

Ферстаппен выехал на «Северную петлю» для получения лицензии:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android