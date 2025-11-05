Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Зак Браун категорично высказался на тему возможного фаворитизма в «Макларене»

Зак Браун категорично высказался на тему возможного фаворитизма в «Макларене»
Комментарии

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун признался, что не собирается вмешиваться в борьбу между пилотами команды – Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри.

«Предпочёл бы уже, чтобы наши гонщики сделали всё возможное и закончили сезон с равным количеством очков, а другой соперник обошёл их на одно, чем сценарий, в котором мы заранее решаем, кто из них имеет право бороться за титул. Забудьте, мы так не гоняемся», — сказал Браун в подкасте Beyond The Grid.

В настоящий момент Норрис занимает первое место в общем зачёте пилотов, в активе гонщика 357 очков. Пиастри занимает вторую позицию (356 очков).

Материалы по теме
Зак Браун раскрыл, что скажет Ферстаппену, если тот станет чемпионом в этом сезоне Ф-1

Пиастри проехал по базе «Макларена» на чемпионском болиде Сенны:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android