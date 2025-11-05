Зак Браун категорично высказался на тему возможного фаворитизма в «Макларене»

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун признался, что не собирается вмешиваться в борьбу между пилотами команды – Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри.

«Предпочёл бы уже, чтобы наши гонщики сделали всё возможное и закончили сезон с равным количеством очков, а другой соперник обошёл их на одно, чем сценарий, в котором мы заранее решаем, кто из них имеет право бороться за титул. Забудьте, мы так не гоняемся», — сказал Браун в подкасте Beyond The Grid.

В настоящий момент Норрис занимает первое место в общем зачёте пилотов, в активе гонщика 357 очков. Пиастри занимает вторую позицию (356 очков).

