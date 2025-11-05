В Формуле-Е представили машину четвёртого поколения, её мощность может достигать 815 л.с.

Чемпионат Формулы-Е представил новую машину четвёртого поколения, которая будет использоваться начиная с сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба серии.

Как сообщается, новая машина будет обладать мощностью 600 кВт (что эквивалентно более 815 л.с.) и активным полным приводом.

У новой машины будет две различные аэродинамические конфигурации: с высокой прижимной силой, оптимизированной для квалификации, и с низкой прижимной силой, разработанной специально для гоночных условий.

Впереди новые машины ждут тесты, которые будут проводить команды Формулы-Е — «Порше», «Ниссан», «Стеллантис», «Ягуар» и «Лола».

Благодаря возможности развивать мощность более 815 л. с. в режиме Attack, а также постоянному полному приводу, улучшенной аэродинамике и большему сцеплению с дорогой за счёт шин большего размера ожидается, что машины четвёртого поколения займут лидирующие позиции в рейтинге машин в чемпионатах с открытыми колёсами, санкционированными ФИА, и станут одними из самых производительных гоночных автомобилей в мире.