Фернандо Алонсо высказался о переходе двукратного чемпиона WRC Рованперя в открытые колёса

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо высказался о решении двукратного обладателя титула в чемпионате мира по ралли Калле Рованперя перейти в открытые колёса.

«Мне очень интересно, что получится у Калле. Он невероятно талантливый гонщик. ПРи этом его ждут доволно сложные испытания – в зависимости от того, в какой серии он будет выступать. Но его уже в следующем сезоне ждет сложный вызов. Я с интересом буду следить за его выступлениями. Как я уже говорил, переходить из ралли в кольцевые гонки сложнее, чем наоборот. Это будет хорошей проверкой для него», — приводит слова Алонсо RacingNews365.

Напомним, следующий сезон Рованперя проведёт в чемпионате Супер Формулы.