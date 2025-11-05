Джек Дуэн может продолжить карьеру в Супер Формуле

22-летний австралийский гонщик Джек Дуэн, занимающий роль резервного пилота команды Формулы-1 «Альпин», рассматривает возможность продолжения карьеры в японской Супер Формуле. Об этом информирует издание Speed Cafe.

Как сообщается, Дуэн посетил финальный этап сезона Super GT вместе со своим отцом, пятикратным чемпионом MotoGP Миком Дуэном.

При этом Дуэн провёл переговоры о возможном переходе в Супер Формулу в следующем сезоне, однако пока сделка не считается завершённой.

Ранее сообщалось, что руководство команды Формулы-1 «Альпин» рассматривало возможность вернуть 22-летнего австралийского гонщика Джека Дуэна за руль болида на три финальных Гран-при в сезоне-2025, но от этой идеи отказались.