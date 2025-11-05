Скидки
Вассёр рассказал о настрое «Феррари» на Гран-при Бразилии

Вассёр рассказал о настрое «Феррари» на Гран-при Бразилии
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о предстоящем Гран-при Бразилии.

«В Интерлагосе нас будет ждать пятый спринтерский уикенд в нынешнем сезоне. Это важная проверка для всей команды в плане физической и психологической подготовки. Учитывая компактный формат уикенда, возрастает важность каждой мелочи. Начиная от первичной подготовки в Маранелло до процесса демонтажа боксов по окончании выходных.

Мы прибыли в Бразилию с позитивным настроем после двух хороших Гран-при в Мексике и Остине, где «Феррари» смогла по максимуму использовать потенциал своего болида. Наша цель — развить этот успех, сосредоточиться на выполнении работы и быть готовыми использовать любой шанс, который может появиться из-за нестандартных погодных условий», – приводит слова Вассёра FormulaPassion.

Экс-пилот «Феррари» судится из-за проигранного титула 2008 года. Как стартовал процесс?
Экс-пилот «Феррари» судится из-за проигранного титула 2008 года. Как стартовал процесс?
