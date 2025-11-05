Скидки
Хаджар рассказал, в чём превзошёл собственные ожидания в дебютном сезоне в Ф-1

Французский гонщик «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар назвал, в какой области он сумел превзойти собственные ожидания в дебютном сезоне в Формуле-1.

«В чём я превзошёл собственные ожидания? В темпе. Скажу — квалификационный темп. Это та область, в которой я оказался сильнее, чем ожидал. При этом не жалею, какой подход к гонкам выбран мной в этом году. Потому что это было моё решение. Мне нравится рисковать, и когда риск окупается, это здорово, потому что, как правило, это приносит хорошие результаты.

С другой стороны, когда риск не оправдывается, можно оказаться в сильном разочаровании из-за упущенной возможности. Но пока мы довольны выбранным подходом», – приводит слова Хаджара RacingNews365.

