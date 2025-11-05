Скидки
Эксперт: Марко принял решение о составе пилотов в «Ред Булл», но он делает это не один

Известный нидерландский журналист Эрик ван Харен высказался о ситуации вокруг вакансий в «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз».

«Хельмут Марко уже несколько месяцев говорил, что команда объявит состав пилотов на следующий год после Гран-при Мексики. Теперь, вероятно, это произойдёт не раньше конца ноября или начала декабря, перед гонкой в ​​Абу-Даби.

Это также свидетельствует, что Марко принимает решения не один. Хельмут уже принял решение: он хочет видеть Хаджара рядом с Ферстаппеном, а затем Цуноду или Лоусона с Арвидом Линдбладом в «Рейсинг Буллз». Однако ещё существуют Лоран Мекис и Оливер Минцлафф, у которых есть весомый голос. Марко больше не командует.

На самом деле, это довольно разумное решение. Если слишком рано объявить, кто получит места в «Рейсинг Буллз», это может отразиться на выступлении остальных пилотов до конца сезона», — приводит слова Ван Харена De Telegraaf.

