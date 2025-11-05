Скидки
Эксперт оценил вероятность ухода Ферстаппена из «Ред Булл» после 2026 года

Эксперт оценил вероятность ухода Ферстаппена из «Ред Булл» после 2026 года
Нидерландский журналист Эрик ван Харен высказался о будущем четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена в «Ред Булл».

«Если болид «Ред Булл» 2026 года окажется недостаточно быстрым, недостаточно конкурентоспособным, уже через пару Гран-при люди начнут говорить о будущем Макса. Уверен, что и сам Ферстаппен начнёт допускать возможность ухода из «Ред Булл» в 2027 году, у него будет масса вариантов, а места будут доступны во всех командах.

Хотя, конечно, никакой определённости не будет, а у Макса масса времени, чтобы всё обдумать и принять решение. Но да, если «Ред Булл» окажется недостаточно конкурентоспособным в 2026 году, шансы на то, что Ферстаппен уйдёт в другую команду в 2027-м будут очень высоки», — приводит слова ван Харена Crash.

