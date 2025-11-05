«Уильямс» представил специальную ливрею для Гран-при Бразилии

Команда Формулы-1 «Уильямс» совместно с спонсором Gulf представила специальную ливрею Driven by Words, которая является данью уважения болельщикам.

Уникальный дизайн, воспевающий страсть и эмоции, которые олицетворяют гонки на вершине автоспорта, представляет собой ливрею, состоящую из 493 слов, которые поклонники со всего мира ассоциируют с «Уильямсом» и Gulf.

С июля болельщики присылали свои слова. С тех пор они проголосовали более 140 000 раз, и самыми популярными стали «Наследие» (более 7700 голосов), «Страсть» (более 5800 голосов) и «Командная работа» (более 4100 голосов). Эти слова теперь включены в культовую ливрею Gulf, выполненную в фирменных гоночных цветах бренда: светло-синем и оранжевом.

Фото: Williams F1

Фото: Williams F1

Ливрея будет использоваться на предстоящем Гран-при Бразилии.

«Как культовая команда Формулы-1 с историей побед в чемпионатах и ​​планом на новые победы, знаем, что «Уильямс» очень много значит для миллионов наших болельщиков по всему миру. Эта невероятная кампания с Gulf по-настоящему воплотила это в жизнь, для нас будет честью проезжать каждый круг по Бразилии, воплощая страсть и эмоции наших болельщиков в этой прекрасной ливрее», — подчеркнул руководитель команды Джеймс Ваулз.