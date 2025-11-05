Скидки
Боттас: знал, что наблюдать за гонками со стороны будет непросто

Резервист «Мерседеса» Валттери Боттас высказался о работе резервного гонщика.

«Знал, что наблюдать за гонками со стороны будет непросто, так что был к этому готов. Хотя стоит сказать, что с каждым Гран-при смотреть за гонками становилось всё сложнее и сложнее, потому что я очень скучал по самой возможности выступить в гонках. Конечно, продолжал выполнять свою работу в «Мерседесе», но при это признаю, что с нетерпением жду января. Но это было тяжело — до этого на протяжении 12 лет я постоянно выступал в гонках.

Однако постоянное присутствие в паддоке и работа с «Мерседесом» поможет мне в будущем. Полезно было часто общаться с руководством «Кадиллака», оставаться вовлечённым в работу. Формула-1 постоянно развивается, всегда появляется что-то новое. У меня были тесты, я проехал немного кругов в этом году, так что это тоже было не лишним», — приводит слова Боттаса RacingNews365.

