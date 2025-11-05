Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Брандл оценил теории заговора вокруг «Макларена»

Брандл оценил теории заговора вокруг «Макларена»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, комментатор Мартин Брандл высказался о теориях заговора вокруг команды «Макларен» относительно западения результатов Оскара Пиастри.

«Что-то пошло не так, и он немного растерялся. Учитывая то, как эти машины входят в повороты, как близки сейчас соперники, нужно быть немного впереди. Оскару нужен удачный уикенд. Почти весь сезон мы описывали Оскара как пилота вне конкуренции, потому что именно так он выглядел. Он всегда был спокойным в эфире, не позволял эмоциям взять верх, и вдруг этот фасад словно упал, он оказался в сложном положении.

Уверяю вас, команда не будет тратить $ 400 млн в год, нанимать полторы тысячи сотрудников и пытаться сделать так, чтобы одна из машин оказалась чуть медленнее. Все, кто связан с машиной Оскара, будут ждать, что он скоро вернётся. Его первая половина сезона была потрясающей, поэтому невозможно внезапно забыть, как это делается», — приводит слова Брандла Sky Sports.

Материалы по теме
«Макларен» возвращает кошмарный 2007-й? Обратной дороги уже нет
«Макларен» возвращает кошмарный 2007-й? Обратной дороги уже нет
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android