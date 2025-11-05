Брандл оценил теории заговора вокруг «Макларена»

Бывший гонщик Формулы-1, комментатор Мартин Брандл высказался о теориях заговора вокруг команды «Макларен» относительно западения результатов Оскара Пиастри.

«Что-то пошло не так, и он немного растерялся. Учитывая то, как эти машины входят в повороты, как близки сейчас соперники, нужно быть немного впереди. Оскару нужен удачный уикенд. Почти весь сезон мы описывали Оскара как пилота вне конкуренции, потому что именно так он выглядел. Он всегда был спокойным в эфире, не позволял эмоциям взять верх, и вдруг этот фасад словно упал, он оказался в сложном положении.

Уверяю вас, команда не будет тратить $ 400 млн в год, нанимать полторы тысячи сотрудников и пытаться сделать так, чтобы одна из машин оказалась чуть медленнее. Все, кто связан с машиной Оскара, будут ждать, что он скоро вернётся. Его первая половина сезона была потрясающей, поэтому невозможно внезапно забыть, как это делается», — приводит слова Брандла Sky Sports.