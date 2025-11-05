Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Мы особо не общаемся». Расселл — об отношениях с Ферстаппеном

«Мы особо не общаемся». Расселл — об отношениях с Ферстаппеном
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл высказался о взаимоотношениях с четырёхкратным и действующим чемпионом мира Максом Ферстаппеном из «Ред Булл».

«Мы просто здороваемся друг с другом. Мы особо не общаемся, но и не игнорируем друг друга. Ни я, ни он не переживаем по этой причине. Так что по этому поводу не беспокоюсь. Жизнь очень коротка. Мы взрослые люди. И учимся на собственном опыте. Не обязательно быть лучшими друзьями…

Айртон Сенна и Ален Прост, Льюис Хэмилтон и Нико Росберг не были близкими друзьями, но они всё равно финишировали первым и вторым. Льюис и Фернандо — заметное исключение. Но в сезоне-2007 побеждать должен был Хэмилтон. Макс невероятный пилот. Этого нельзя отрицать. Но именно поэтому я бы с удовольствием сразился с ним. Мы все считаем себя лучшими», — приводит слова Расселла Crash.

Материалы по теме
Так почему же не наказали Ферстаппена? Большой разбор решений судей на Гран-при Мексики
Так почему же не наказали Ферстаппена? Большой разбор решений судей на Гран-при Мексики
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android