«Мы особо не общаемся». Расселл — об отношениях с Ферстаппеном

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл высказался о взаимоотношениях с четырёхкратным и действующим чемпионом мира Максом Ферстаппеном из «Ред Булл».

«Мы просто здороваемся друг с другом. Мы особо не общаемся, но и не игнорируем друг друга. Ни я, ни он не переживаем по этой причине. Так что по этому поводу не беспокоюсь. Жизнь очень коротка. Мы взрослые люди. И учимся на собственном опыте. Не обязательно быть лучшими друзьями…

Айртон Сенна и Ален Прост, Льюис Хэмилтон и Нико Росберг не были близкими друзьями, но они всё равно финишировали первым и вторым. Льюис и Фернандо — заметное исключение. Но в сезоне-2007 побеждать должен был Хэмилтон. Макс невероятный пилот. Этого нельзя отрицать. Но именно поэтому я бы с удовольствием сразился с ним. Мы все считаем себя лучшими», — приводит слова Расселла Crash.